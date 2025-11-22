Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, kar yağışıyla beyaza büründü
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar yağışı etkili oldu.
Saraybosna
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz de devam etti. Özellikle tarihi Başçarşı'da kar görsel şölen oluşturdu.
Kent merkezinde yağış dolayısıyla trafikte aksamalar meydana geldi.
Meteoroloji uzmanları, kar yağışının gece sona ereceğini ve yarın bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.
Uzmanlar, hava sıcaklıklarının düşeceğini ifade ederek, sis oluşumuna karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluşurken, kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.