logo
Dünya

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, kar yağışıyla beyaza büründü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar yağışı etkili oldu.

İsmail Özdemir  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, kar yağışıyla beyaza büründü Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz de devam etti. Özellikle tarihi Başçarşı'da kar görsel şölen oluşturdu.

Kent merkezinde yağış dolayısıyla trafikte aksamalar meydana geldi.

Meteoroloji uzmanları, kar yağışının gece sona ereceğini ve yarın bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının düşeceğini ifade ederek, sis oluşumuna karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluşurken, kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
