A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Bütün enerjim milli takım için A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Bütün enerjim milli takım için. Menajerime de söyledim, biri ararsa bana getirme diye. Benim tek düşüncem milli takım." dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı 4-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performansına değinerek, "Performanslarından çok memnunum. Beklentimizin dışında bir şey olmadı. Böyle bir performans vereceklerini biliyorduk. Kendi kulüplerinde zaman alan oyuncular. Onlar için ayrı bir mutluluk yaşadım. Bütün futbolcuların farklı özellikleri var. Maçtan maça değiştirebiliyorsunuz. Ben burada geleceği de planlamaya çalışıyorum. Gençlere böyle şans vermenin önemli olduğunu biliyorum. Can Uzun ikinci ligdeyken, Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de çağırıyordum. Futbolcuların hepsini yavaş yavaş entegre etmemiz lazım. Can Uzun ve Deniz Gül benimle birlikte oynamaya başladılar. Onlara inanıyorum, inanmasam burada olmazlardı." ifadelerini kullandı.

Kondisyon sorunu olan futbolcuları Dünya Kupası'ndaki ilk maça kadar hazır hale getirmeye çalışacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "İki haftaya yakın zamanımız var. Kondisyonunu bulması gereken Kenan, Hakan, Kerem gibi oyuncularımız var. Arda da onlardan biri. Bugün çok önemli bir yarım saat gördük onun açısından. Ferdi gibi ufak problemleri olan futbolcularımız var. Ona daha antrenman yaptıramadık. İlk maça kadar zamanımız var. Bu oyuncuları yüzde 100 olmasa da yüzde 100'e yakın getirmeye çalışacağız. Umarım herkes yüzde 100 hazır olur ama bazıları için beklememiz gerekebilir." diye konuştu.

Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Avustralya'ya benzer bir takım olduğu için Kuzey Makedonya'yla hazırlık maçı yapmayı tercih ettiklerini anlatan İtalyan teknik adam, "Hiçbir takım birebir aynı olmaz ama benzerliklerin olduğunu, Avustralya'nın da beşli oynayacağını bildiğimiz için Makedonya'yı seçtik. Tempolu oynamak bizim için önemliydi. Futbolcularımızın ciddiyetini görmek beni mutlu etti." şeklinde görüş belirtti.

ABD'deki kamp şartlarına hızlıca adapte olmaları gerektiğini söyleyen Montella, "Sıcak hava şartlarında oynamadığım için şanslıyım. Oradaki hava şartlarına hemen alışmamız gerekiyor. En kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

Montella, Dünya Kupası sonrasında kulüp takımı çalıştırmak istediği yönündeki iddialara ise "Yorum bile yapmak istemiyorum. Bütün enerjim milli takım için. Menajerime de söyledim, biri ararsa bana getirme diye. Benim tek düşüncem milli takım." cevabını verdi.

Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Sedloski: Mağlubiyette sorumluluk bana ait

Kuzey Makedonya'da teknik direktör Goce Sedloski, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik ederim. Dostluk maçı olsa da hak ederek kazandılar. Çok iyi bir milli takım ve muhteşem oyunculara sahipler. 4-0 yenildik, mağlubiyette sorumluluk bana ait. Bu sorumluluğu üstüme alıyorum. Son 2 maçta oyuncularımın neler yapabileceğini görmeye çalıştım. Bu gibi karşılaşmalarda çok daha fazla öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Savunmada çok fazla zayıftık. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bazı hataların kabul edilemez olduğunu dile getiren Goce Sedloski, "Bu hataları çözüme kavuşturmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sorumluluk oyuncularda değil, sorumluluğu üstüme alıyorum. Bu sonuçlara nasıl gidileceğini benim çözmem gerekiyor." dedi.

Yeni şeyler denediklerini söyleyen Sedloski, "Son 4 maçta gol atamıyoruz. Yeni oyuncularımız taktiğimizi yeni öğreniyorlar. Biz de sahada bir şeyler deniyoruz. Gol atamamak üzücü ama oyuncuların kendi aralarında anlaşabilecekleri bir tarz üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Milli futbolcu Mert Müldür: Dört gözle Dünya Kupası’nı bekliyoruz

Kuzey Makedonya'nın kolay bir rakip olmadığını anlatan Mert Müldür, "4-0, çok güzel geçti. Sakatlık da olmadı. En önemlisi bu. Çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Kupası’na en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş heyecan da gelmeye başladı. Dört gözle Dünya Kupası’nı bekliyoruz. Yarın uzun bir seyahat olacak." ifadelerini kullandı.

Sağ bekte başladığı maçı sol bekte bitirdiğini belirten Mert Müldür, "Benim için çok büyük bir fark yok. Hocam nerede oynatmak isterse orada oynarım." dedi.

Mert, Dünya Kupası'ndaki ilk maçın çok önemli olduğunun altını çizerek, "İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. En önemli maçımız o. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Ondan sonra da inşallah adım adım ilerlemek." diye konuştu.

Mert Müldür ile birlikte kameraların karşısına geçen Oğuz Aydın da çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını dile getirerek, "Elimizden gelenin iyisini yaptık. Güzel bir skor yakaladık. Kamp olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Bunun meyvelerini inşallah Dünya Kupası’nda göreceğiz. Tarih yazmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Altay Bayındır: Hedefimiz kupayı almak

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay, Dünya Kupası öncesinde güzel bir hazırlık maçı oynadıklarını söyledi.

Bu sonucun devamını getirmek istediklerini anlatan Altay Bayındır, "Önemli olan devamını getirmek. Bu bir hazırlık maçıydı ama hazırlık maçları aynada kendini görmek için her zaman önemlidir. Dolayısıyla biz de hocamızın söylediklerini sahada yansıttığımızı düşünüyorum. Önde bastık, erken bir gol bulduk. O golün getirdiği özgüvenle iyi bir futbol sergiledik. Bizim açımızdan iyi geçti fakat dediğim gibi bu bir hazırlık maçıydı. Önümüzde önemli ve uzun bir periyot var. İnşallah bu oynadığımız futbolu ilerleyen maçlara da yayar ve güzel galibiyetler alarak ülkemizi, vatanımızı sevince boğarız. İnşallah hep birlikte güzel şeyler yaşarız." ifadelerini kullandı.

İlk yarının son bölümünde Alioski'nin şutunda topa geçit vermemesiyle ilgili de konuşan Altay Bayındır, "Benim görevim kurtarmak. Sağ olsun hocam bu maç şans verdi. Ben kendimi her gün Dünya Kupası için hazırlıyorum. Kaleci için bir süre oynamamak tabii ki de bazı soruları beraberinde getirebiliyor. Fakat ben böyle bir şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum. Oynamadığım dönemler benim için gerçekten çok zor geçti. Fakat aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Benim mentalim güçlü. İnşallah bundan sonraki süreçte de yapılması gereken şeyleri yapıp, doğru yoldan kariyerimi olması gerektiği gibi ilerletirim. Sahada da daha çok süre almaya devam ederim." açıklamasını yaptı.

"Saha içinde tabii ki rekabet var"

Yıllar sonra Kadıköy'e çıkmasıyla ilgili düşüncesini paylaşan Altay Bayındır, Fenerbahçe'de çok güzel şeyler yaşadığını dile getirdi.

Taraftarlara da teşekkür eden Altay, "Gönül tabii ki daha fazlasını, daha güzellerini yaşamak isterdi fakat nasip olmadı. İlerleyen süreçte Fenerbahçe'ye gönülden başarılar diliyorum. İnşallah güzel süreçler yaşarlar çünkü burada çok güzel anılar biriktirdim. Ambiyans çok güzeldi. Taraftarlarımız zaten milli maçlarda son dakikaya kadar, son saniyeye kadar efor veriyor. Bu da arkamızda büyük bir güç oluyor. İnşallah Amerika'da da bu desteği arkamızda daha iyi hissederiz, biz de sahada hep birlikte mücadelemizi veririz." diye konuştu.

Milli takımda kaleciler arasındaki rekabete değinen Altay, şunları kaydetti:

"Saha içinde tabii ki rekabet var. Antrenmana çıktığımızda rekabet var ama saha dışında çok güzel bir arkadaşlığımız var. Çünkü burada bir tane bayrak var, herkes bu bayrağa hizmet ediyor. Hoca kime şans verirse, çıkıp sonuna kadar mücadele edecek. Kim oynuyorsa, oynamayan kişi sonuna kadar destek verecek. Yani bugüne kadar benim geldiğim her dönemde yaptığım şey buydu. Şans verildiği zaman çıkar oynarım, verilmediği zaman da oynayana destek veririm. Antrenmanlarda da çıkar elimden geleni yaparım, bu kadar basit."

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile oynanan maçta Mert Günok'un yaptığı kurtarışın hatırlatılması üzerine Altay, "Uğurcan da oradaydı. Uğurcan ile beraber topa atladık. Biz hepimiz sevineceğiz, biz kazanacağız, başkası değil. Ne yapalım, hep beraber olduğumuzda güzel oluyor. Önemli olan birliktelik ve sürdürülebilirlik." dedi.

Dünya Kupası'na katılmanın büyük bir gurur olduğunu belirten Altay Bayındır, şöyle konuştu:

"Biz elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz kupayı almak. Canımızı, varımızı yoğumuzu sahada koyacağız. Tabii bir gerçeklik var. Herkes mücadele edecek. İnşallah verdiğimiz mücadelenin karşılığını alan bizler oluruz. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Ülke olarak mutluluğa, güzel bir coşkuya, bu hisleri en yoğun şekilde yaşamaya çok ihtiyacımız var. İnşallah yaşarız."

A Milli Futbol Takımı'nın kamp yapacağı Arizona'daki sıcak havaya da değinen Altay Bayındır, "Sıcak tabii ki zorluk anlamında farklı bir seviyede olacak. Ama bizler profesyonel futbolcularız. Şartlar ne olursa olsun, şartlara ayak uydurup, elimizden geleni yapmamız lazım. Artık antrenmanlarda ona göre giyiniriz. Şartlar ne olursa olsun, biz çalışmaya mücadeleye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.