60 saniyede ekonomide bugün (28 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🎙️Bakan Şimşek'ten çok uluslu şirketlere vergi açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 28, 2024
💬Uluslararası Bankacılık Federasyonundan Türkiye ekonomisine övgü
📝Türkiye ile Tacikistan arasında 4 anlaşma imzalandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/WwKYCLfUBv