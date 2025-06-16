60 saniyede ekonomide bugün (16 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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⚙️ Vergide etkinliği artıracak düzenleme TBMM'de— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 16, 2025
🚢Oruç Reis gemisi Türkiye'ye dönüş yolunda
🛩️Milli SİHA'lar Paris AirShow'da vitrine çıktı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/W3krLrElcu