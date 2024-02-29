60 saniyede ekonomide bugün (29 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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⚙️Türkiye büyüme ivmesini sürdürüyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 29, 2024
📈GSYH ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı
🤝Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/03Ut6VbWTb