60 saniyede ekonomide bugün (12 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📈 Türkiye, 5 aydır cari fazla veriyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 12, 2024
📨 Ekonomi yönetiminden dış finansman mesajı
🏢 Girişimcilere şirket kurma kolaylığı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/PHQSsrlCaA