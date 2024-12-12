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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatta, kalıp dökme işlemi sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan bir işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Olay yerinden yayındayız. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Take Off İstanbul 2024" programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüştü. -VTR-
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (12 Aralık 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
60 saniyede ekonomide bugün (12 Aralık 2024)

Ankara
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