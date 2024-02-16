60 saniyede ekonomide bugün (16 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🧓Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 16, 2024
🇹🇷🇸🇦Suudi Arabistan'la 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
📉Piyasanın TÜFE artış beklentisi geriledi
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/SCWUDbguoR