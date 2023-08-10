60 saniyede ekonomide bugün (10 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏡Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut dönüşüm hedefini açıkladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 10, 2023
📈Bakan Şimşek, Moody's'in analizini değerlendirdi
🎯 İhracatta yeni hedef
🇺🇸ABD'de temmuz enflasyon rakamları açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/GMUKClgCaS