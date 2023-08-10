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Ekonomi

OPEC'in petrol üretimi temmuzda 836 bin varil azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre günlük 836 bin varil azalışla 27 milyon 310 bin varile geriledi.

Sibel Morrow  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
OPEC'in petrol üretimi temmuzda 836 bin varil azaldı

Ankara

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla azalış Suudi Arabistan, Libya ve Nijerya'da görüldü. Günlük petrol üretimi grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da 968 bin varil, Libya'da 52 bin varil ve Nijerya'da 40 bin varil azaldı.

Öte yandan, İran'da petrol arzı geçen ay haziran ayına göre günlük 68 bin, Angola'da 56 bin varil ve Irak'ta 40 bin varil arttı. Temmuzda OPEC'in ham petrol üretiminin dünyadaki toplam üretim içindeki payı ise yüzde 27,1'e geriledi.

Küresel petrol üretimi geçen ay günlük 200 bin varil azalışla yaklaşık 100 milyon 700 bin varil oldu. Söz konusu dönemde, OPEC dışı ülkelerin üretimi günlük 73,4 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Dünyadaki petrol sondaj kuyusu sayısı geçen ay 5 artarak 1889'e çıktı. OPEC ülkelerinde 3 sondaj kulesi açılırken, OPEC dışı ülkelerde 2 yeni sondaj kulesi üretime geçti.

Çin ekonomisindeki büyüme 2024'te petrol tüketimine yansıyacak

Raporda, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsü değişmedi. Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,4 milyon varil artarak 102 milyon varil, gelecek yıl ise 104,3 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Talebin OECD ülkelerinde bu yıl geçen yıla göre günlük 74 bin varil artarak yaklaşık 46 milyon varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon 400 bin varil artarak yaklaşık 56 milyon varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinin 2024'te günlük 2 milyon 200 bin varil artarak 104 milyon 300 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Çin'de beklenen ekonomik büyümenin küresel petrol talebini de artıracağı tahmin ediliyor.

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