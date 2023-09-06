60 saniyede ekonomide bugün (06 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📌 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2026 dönemine ilişkin yeni OVP’yi açıkladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 6, 2023
📌 Yeni OVP’de büyüme 2024’te yüzde 4, 2025’te yüzde 4,5, 2026’da yüzde 5 olarak öngörüldü
📌Almanya'da fabrika siparişleri temmuzda salgın sonrası en yüksek düşüşünü kaydetti pic.twitter.com/7ctW8XXptW