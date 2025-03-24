60 saniyede ekonomide bugün (24 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📌Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 24, 2025
🔎Bakanlık ekiplerinden bayram öncesi denetim
⚡️Küresel enerji talebinde artış
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/h5PP74N7SC