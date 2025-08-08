60 saniyede ekonomide bugün (08 Ağustos 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
🍅Semt pazarlarında kredi kartıyla ödeme yaygınlaşacak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 8, 2025
🌾Çiftçilere 6 ayda 89,7 milyar liralık destek
💵Reel getiride zirve BIST 100'ün
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/JsZY9HIOLC