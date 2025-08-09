Maden sahasında usulsüz dolgu gerekçesiyle ABB'ye 7 milyon 479 bin lira ceza uygulandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) Etimesgut ilçesindeki maden sahasında 15 metre yüksekliğe ulaşan usulsüz dolgu nedeniyle 7 milyon 479 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, Yapracık Mahallesi'nde yaptıkları incelemelerde ABB'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasında usulsüz dolgu yaptığını belirledi.
Denetim sonucunda kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yüksekliğe kadar ulaştığı tespit edildi.
Ankara İl Müdürlüğü ekiplerimiz, gelen ihbarlar üzerine Etimesgut Yapracık Mahallesi’nde inceleme ve denetim gerçekleştirdi.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) August 9, 2025
Denetimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği esaslara göre… pic.twitter.com/iHgZxe9iRM
Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı görüntülere yer verildi.
Maden sahasında usulsüz dolgu nedeniyle ABB'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 7 milyon 479 bin lira idari para cezası verildi.