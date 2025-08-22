Dolar
41.01
Euro
47.66
Altın
3,337.98
ETH/USDT
4,235.30
BTC/USDT
112,450.00
BIST 100
11,313.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın 500 milyon dolarlık "dolandırıcılık" cezasını iptal etti

ABD'de New York Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'a karşı açılan davadaki yaklaşık 500 milyon dolarlık "dolandırıcılık" cezasını reddetti.

Hakan Çopur  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın 500 milyon dolarlık "dolandırıcılık" cezasını iptal etti

Washington

Amerikan kamuoyunda yakından takip edilen davada, New York Temyiz Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme, Trump'ın büyük oğulları ve onlara ait şirketteki bir yöneticinin "vergi ve sigorta avantajları elde etmek için net servetini değiştirmeye yönelik işlemler yaptıkları" yönündeki alt mahkemenin kararını onadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ancak Temyiz Mahkemesi, Başkan'a ve şirketine kesilen ve bugün itibarıyla 527 milyon doları bulan cezanın ise "aşırı bir para cezası" olduğuna hükmederek bu cezayı reddetti.

Temyiz Mahkemesinin bu kararı, New York Başsavcısı Letitia James'in, Trump'a ve şirketine karşı açtığı geniş kapsamlı davaya önemli bir darbe vurmuş oldu.

Trump'tan "zafer" açıklaması

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının kendisi için bir "zafer" olduğunu vurguladı.

Trump, "Bu dava, iş dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir siyasi cadı avıydı. Bu dava, şehir ve eyalet yönetiminin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği bir vakaydı. Aslında yaptığım her şey doğru ve hatta mükemmel olmasına rağmen, yasa dışı bir şekilde benim yanlış şeyler yaptığımı göstermeye çalışıyorlardı." ifadelerini kullandı.

2022'de açılan dava, Trump'ın başkanlığa giden yolunu kesebilmesi tehdidi dolayısıyla kamuoyunda geniş şekilde yankı bulmuş ve siyasi bir dava olup olmadığı tartışmalarına neden olmuştu.

Mahkeme 2022'deki ceza duruşmasında, Trump ve şirketine karşı 464 milyon dolarlık bir ceza açıklamıştı, günlük eklenen faizlerle söz konusu rakamın bugün itibarıyla toplam 527 milyon doları bulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "asrın inşa seferberliği" paylaşımı
Hatay Hassa'da 622 afet konutunun yapımı devam ediyor
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Malatya'da 288 kırsal konut bugün hak sahiplerine teslim edilecek

Benzer haberler

Trump, başkent Washington'daki güvenlik önlemlerini denetledi

Trump, başkent Washington'daki güvenlik önlemlerini denetledi

New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın 500 milyon dolarlık "dolandırıcılık" cezasını iptal etti

Trump'tan "Ukrayna'nın Rusya karşısında kazanma şansı yoktu" değerlendirmesi

AB ve ABD ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı

AB ve ABD ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı
Hindistan: ABD'nin Rus petrolüne yönelik söylemleri bizi şaşırttı

Hindistan: ABD'nin Rus petrolüne yönelik söylemleri bizi şaşırttı
İran'dan ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerine tepki

İran'dan ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerine tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet