Dünya

Trump'ın Özel Kalemi Wiles'ın kabine üyelerine yönelik eleştirileri, ABD kamuoyunda tartışmalara neden oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles'ın, bazı kabine üyelerine yönelik eleştirileri, ABD kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Wiles kendi ifadelerinin yayıncı dergi tarafından "çarpıtıldığını" savundu.

Hakan Çopur  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Trump'ın Özel Kalemi Wiles'ın kabine üyelerine yönelik eleştirileri, ABD kamuoyunda tartışmalara neden oldu

Washington

Amerikan Vanity Fair dergisinde yayımlanan Susie Wiles röportajı, ülke kamuoyunda ve Washington'da tartışmalara neden oldu.

Dergide yer alan ifadelere göre Wiles, Trump'ın kabinesinden bazı isimlere yönelik eleştirilerini sıralarken, öte yandan da Trump yönetiminin başarılarından övgüyle bahsetti.

Makaledeki ifadelerine göre Wiles, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, Jeffrey Epstein dava sürecini ele alma biçimi için, "Bence o, bununla ilgilenen hedef grubun tam olarak kimler olduğunu anlamakta tamamen başarısız oldu. Önce bu insanlara içi boş klasörler verdi, sonra da tanık listesinin masasında olduğunu söyledi. Halbuki masasında kesinlikle bir şey yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Wiles, Bondi'nin, Epstein davasının Amerikan kamuoyu için ne kadar önemli olduğunu anlayamadığını belirtti.

Trump'ın çalışma yöntemi için "alkolik bir kişiliğe sahip" tanımını kullanan Wiles, "Yüksek işlevli alkolikler veya genel olarak alkolikler, içtiklerinde kişilikleri abartılı hale gelir. Başkan (Trump) yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına inanır, hiçbir şey, sıfır." ifadesini kullandı.

Susie Wiles, Başkan Yardımcısı JD Vance için ise "uzun yıllardır komplo teorilerine inanan bir kişi olduğu" görüşünü paylaştı.

Elon Musk'ın, Hitler, Mussolini ve Mao dönemleriyle ilgili tartışma yaratan bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili bir soruya yanıt veren Wiles, Musk'ın o esnada "ketamin" etkisi altında olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Trump'ın Venezuela üzerindeki baskıyı iyice artırmak istediğini vurgulayan Wiles, ABD Başkanı'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun etrafındaki halkaları kırmak istediğini dile getirdi.

Wiles'tan Vanity Fair'e sert yanıt

Öte yandan derginin makaleyi yayımlamasından kısa süre sonra X hesabından yazıya ilişkin bir açıklama yapan Wiles, röportajda söylediklerinin "çarpıtıldığını" savundu.

Wiles, açıklamasında, "Bu sabah erken saatlerde yayımlanan makale, bana ve tarihin en iyi ABD Başkanı ile Beyaz Saray personeline ve kabineye yönelik samimiyetsiz bir şekilde kurgulanmış bir karalama yazısıdır." değerlendirmesine yer verdi.

Beyaz Saray Özel Kalemi, makaledeki birçok ifadenin bağlamından koparıldığını ve yazının bilinçli bir şekilde "Trump'ın kabinesinin eksik yönlerini anlatıyormuş" gibi bir formatta sunulduğunu kaydetti.

"Gerçek şu ki Trump ile onun yönetimindeki Beyaz Saray, 11 ayda diğer başkanların 8 yılda başardıklarından daha fazlasını başardı" ifadesini kullanan Wiles, ekip olarak en iyi şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Wiles'ın kendisine atfedilen yorumları yalanlamaması ise dikkati çekti.

