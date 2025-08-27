ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 yenildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 mağlup oldu.
Ankara
Ankara ekibi, başkent Helsinki'nin ev sahipliği yaptığı 7. grup yarı final mücadelesinde Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.
Helsinki Futbol Stadı'ndaki müsabakada 46. dakikada Mclaughlin, 49. dakikada Svitkova'nın attığı gollerle Çekya temsilcisi maçta 2-0 öne geçti. ABB FOMGET 90. dakikada penaltı kazandı ancak değerlendiremedi. Penaltıyı kaçıran Armisa Kuç 90+5'te attığı kafa golüyle farkı 1'e indirdi.
Slavia Prag oyuncusu Polcarova'nın 89. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı 2-1 Çekya temsilcisi kazandı.
ABB FOMGET, 30 Ağustos'ta Valerenga-Helsinki maçının kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için mücadele verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.