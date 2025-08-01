60 saniyede ekonomide bugün (01 Ağustos 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
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🇺🇸ABD'den yeni gümrük tarifleri— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 1, 2025
🔥Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor
🛣️Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projesi ile tasarruf hedefi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/yZxq5EPAaj