60 saniyede ekonomide bugün (04 Ağustos 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Türkiye'nin temmuz enflasyonu açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 4, 2025
✈️Hava yolu şirketlerine "powerbank" uyarısı
🤳EFT ve havale işlemlerine sıkı tedbir
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/LpOD3NBPde