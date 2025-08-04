Bakan Bayraktar, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği yönetimini kabul etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Polat ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.
Ankara
Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, heyetle yaptıkları görüşmede sektördeki mevcut durumu ele alırken insan ve çevre odaklı madencilik uygulamalarını ön planda tuttuklarını belirtti.
Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muzaffer Polat ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 4, 2025
Görüşmemizde sektördeki mevcut durumu ele alırken; insan ve çevre odaklı madencilik uygulamalarını ön planda tutarak yerli üretimin artırılması için… pic.twitter.com/0kVkmHYcbO
Yerli üretimin artırılması için atılacak adımları değerlendirdiklerini aktaran Bayraktar, "Yıllık 10 milyar dolara yaklaşan kömür ithalatını en az seviyeye indirmek ve bu alanda dışa bağımlılığımızı azaltmak enerji politikamızın en temel önceliklerinden biri olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.
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