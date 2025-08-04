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Ekonomi

Bakan Bayraktar, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği yönetimini kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Polat ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Başak Erkalan  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Bakan Bayraktar, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği yönetimini kabul etti

Ankara

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, heyetle yaptıkları görüşmede sektördeki mevcut durumu ele alırken insan ve çevre odaklı madencilik uygulamalarını ön planda tuttuklarını belirtti.

Yerli üretimin artırılması için atılacak adımları değerlendirdiklerini aktaran Bayraktar, "Yıllık 10 milyar dolara yaklaşan kömür ithalatını en az seviyeye indirmek ve bu alanda dışa bağımlılığımızı azaltmak enerji politikamızın en temel önceliklerinden biri olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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