60 saniyede ekonomide bugün (05 Ağustos 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷🇸🇾Suriye ile 10 yeni anlaşma yapıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 5, 2025
💵Türkiye'ye 748 milyon dolarlık dış kaynak
🚗Elektrikli otomobil satışlarında yeni rekor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/er5R2rvHSq