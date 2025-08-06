60 saniyede ekonomide bugün (06 Ağustos 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝Türkiye-Suriye İş Konseyi yeniden kuruldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 6, 2025
🌰 Fındık rekoltesinin bu yıl 453 bin ton olması bekleniyor
🛩️Bayraktar AKINCI hedefini tam isabetle vurdu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/HEa4ZBnLb8