Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Mısır ziyareti kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildiği bildirildi.
Bakanımız @HakanFidan Mısır ziyaretinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. 🇹🇷🇪🇬 pic.twitter.com/IAbrmNMdZu— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 9, 2025