Dolar
40.66
Euro
47.36
Altın
3,398.08
ETH/USDT
4,194.70
BTC/USDT
117,220.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayramiç'te çıkan orman yangınının etkisi havadan ve karadan görüntülendi-VTR-
logo
Gündem

Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Büşranur Keskinkılıç  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Mısır ziyareti kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar yeniden "yeşil örtü" ile kaplanıyor
Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi
Yargıtaydan halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminat ödenmesine onama
Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4400 personel alımı yapacak

Benzer haberler

Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışa yönelik atılan adımdan memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Mısır'da temaslarda bulunacak

Türkiye'den, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatı genişletme kararına tepki

Türkiye'den, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatı genişletme kararına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet