Gündem

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'deki kıtlığın, İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olması olduğunu bildirdi.

Muhammet Tarhan  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin açıklama

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlık hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamaların "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını" bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulmasının, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerinden olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir." denildi.

IPC raporu

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.


