Dolar
42.12
Euro
48.68
Altın
3,984.89
ETH/USDT
3,314.30
BTC/USDT
102,250.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (06 Kasım 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
60 saniyede ekonomide bugün (06 Kasım 2025)

Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
Marmaris'te ortaokul öğrencilerinden Gazze'ye turna kuşuyla barış mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi
İletişim Başkanı Duran, Türkiye Basın Federasyonu heyetini kabul etti
MHP'li Yönter partisinin Sultanbeyli ilçe başkanlığını ziyaret etti

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (06 Kasım 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Kasım 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Kasım 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Kasım 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Kasım 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Kasım 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (31 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (31 Ekim 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (30 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Ekim 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet