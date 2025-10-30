60 saniyede ekonomide bugün (30 Ekim 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📌Almanya ile 60 milyar dolarlık ticaret hedefi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 30, 2025
📈Güven endeksinde yükseliş sürüyor
🇺🇸🇨🇳ABD ve Çin devlet başkanları görüştü
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/FsjXftqFCY