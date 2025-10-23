60 saniyede ekonomide bugün (23 Ekim 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
🤝 Türkiye ve Umman’dan yeni ekonomik işbirliği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 23, 2025
📉 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
📝 2026 Bütçesi TBMM’de milletvekillerine sunuldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/qjNQhSs7py