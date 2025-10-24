Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,128.52
ETH/USDT
3,889.00
BTC/USDT
109,981.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da etkili olan sağnak sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (24 Ekim 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
60 saniyede ekonomide bugün (24 Ekim 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni trafik kanunu teklifine ilişkin paylaşım
Bulgaristan'dan gelen yeni mezun diplomatlar Edirne'de ziyaretlerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşım
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin üstlendiği tarihi sorumluluk her geçen gün artmaktadır

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (24 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Ekim 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (20 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Ekim 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (17 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Ekim 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet