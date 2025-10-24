60 saniyede ekonomide bugün (24 Ekim 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
🏘️ 500 bin konut seferberliği başlıyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 24, 2025
💳 TCMB, reeskont limitlerini yükseltti
📌ABD'de eylül enflasyonu belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/E6YKz4GQ7N