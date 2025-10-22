Dolar
41.98
Euro
48.77
Altın
4,024.23
ETH/USDT
3,805.30
BTC/USDT
107,811.00
BIST 100
10,551.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ekim 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
60 saniyede ekonomide bugün (22 Ekim 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da makas atan otomobil devrildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları"na ilişkin paylaşım
Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu
Bakan Bolat, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Depremlerden etkilenen Yeşilyurt'ta afetzedeler için yapılan 512 konutta sona gelindi

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Ekim 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (16 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (16 Ekim 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (15 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (15 Ekim 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet