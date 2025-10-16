60 saniyede ekonomide bugün (16 Ekim 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🔗2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 16, 2025
5G ihalesi tamamlandı
📈Merkez Bankasının rezervleri rekor seviyeye çıktı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/uZGisnxL3o