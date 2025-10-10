60 saniyede ekonomide bugün (10 Ekim 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
🇹🇷Rize'ye 3,1 milyar liralık yatırım— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 10, 2025
📊Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
👨🏻🌾Çiftçilere 320 milyon lira destek ödemesi yapıldı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/jHi8QimwVV