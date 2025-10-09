60 saniyede ekonomide bugün (09 Ekim 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
👨🏭Türkiye’de ağustos ayı sanayi üretimi belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 9, 2025
🚗Almanya'ya 100 Togg ihraç edildi
📈TCMB rezervlerinde rekor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/EiqmWyt0Sf