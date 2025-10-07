60 saniyede ekonomide bugün (07 Ekim 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Orta Koridor mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 7, 2025
☀️Küresel elektrik üretiminde yenilebilir enerji dönemi
📈Ons altın ve Bitcoin fiyat rekorunu geliştiriyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/WzTacASXSV