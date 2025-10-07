Dolar
41.71
Euro
48.73
Altın
3,971.47
ETH/USDT
4,520.00
BTC/USDT
121,748.00
BIST 100
10,814.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (07 Ekim 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…

07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
60 saniyede ekonomide bugün (07 Ekim 2025)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vicdan gemisinden aktivist Baygın "soykırıma dur deyin" çağrısı yaptı
İçişleri Bakanlığından 52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı
Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi bir haftayı geçti
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detaylarına ulaşıldı
Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi başladı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (07 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Ekim 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (01 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (01 Ekim 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (30 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Eylül 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet