Siyasilerden Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin açıklama
Siyasiler, Gazze'de üzerinde anlaşılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana, tam 2 yıldır kan ve gözyaşının aktığı, 67 binin üzerinde masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de ateşkesin sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.
- ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas-İsrail görüşmelerinin ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum
Ateşkesin, sadece bir anlık nefes değil, insani hassasiyetin, adaletin ve kalıcı barışın başlangıcı olması gerektiğine işaret eden Tunç, "Ateşkesin bozulmaması, sayısız canın kurtarılması ve daha fazla trajedinin yaşanmaması için en temel şarttır. Bugüne kadar insan haklarını yok sayan, savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in ateşkese uyması, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, bir damla dahi masum kanı akmaması için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Tunç, hayatta kalan ancak açlıkla, susuzlukla, hastalıklarla mücadele eden Filistinlilere insani yardımların ulaştırılmasının da önünün açılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve insani liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya; adaleti, hakkı ve hakikati savunmaya devam edeceğiz. Adil ve sürdürülebilir bir barışın teminatı olan 1967 sınırları temelinde, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü korunan bir Filistin Devleti kurulana kadar hukukun ve vicdanların gerektirdiği her adımı insanlık adına atmayı sürdüreceğiz."
Bakan Göktaş: Şimdi hep birlikte yaraları sarma ve geleceğe umut olma zamanıdır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, mazlumun duasının, zalimin zulmünü yeneceğini belirtti.
"Filistinli kardeşlerimizin 2 yıldır maruz kaldığı zulmün ardından bugün yapılan ateşkes anlaşmasının kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasını uluslararası ölçekte sahiplenmesi ve işlenen insanlık suçlarını her platformda dile getirmesi anlaşmaya giden süreçte Filistinli kardeşlerimize büyük güç vermiştir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi hep birlikte yaraları sarma ve geleceğe umut olma zamanıdır. Gazze'nin sokaklarında yeniden güven ve huzurun hakim olmasını diliyorum."
Bakan Işıkhan: Gazze'de sağlanan ateşkes umut ediyoruz ki tüm Filistin için hayırlı sonuçları beraberinde getirir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye olarak gayelerinin Gazzeli mazlumların gözyaşını, bölgede yaşanan katliamları ve yıkımı sona erdirmek olduğunu belirtti.
Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Gazze'de sağlanan ateşkes umut ediyoruz ki tüm Filistin için hayırlı sonuçları beraberinde getirir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu tüm dünyaya Gazzeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdi. Türkiye, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için gayretli mücadelesine devam edecek."
Bakan Yerlikaya: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de iki yıldır devam eden soykırım sonrası ateşkes ilan edilmesi, yüreklere serpilen bir umut ışığıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Barışın kaybedeni olmayacağını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Artık Gazze'de çiçek kokuları yayılsın. Bombalar sussun. Çocuklar ölmesin. Gözyaşları dinsin. Biz, Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya, haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz. Gazze şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun inşallah."
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bağımsız Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ve İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasının, mazlum Gazze halkına dönük katliamların durması ve Gazze'ye insani yardımların ulaşması bakımından önemli bir aşama olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesinin bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdiğini aktaran Çelik, "Kardeş ülkeler Katar ve Mısır'ın değerli çabaları, bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeri geldi 'insanlık ittifakı' adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.