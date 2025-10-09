Dolar
41.73
Euro
48.62
Altın
4,044.33
ETH/USDT
4,380.70
BTC/USDT
122,776.00
BIST 100
10,781.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”nde konuşuyor Filistinli gruplar, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi memnuniyetle karşıladı
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor, İsrail’in Gazze saldırıları

Avrupa basketbolundan soykırımcı İsrail'e "saygı duruşu"

Gazze'deki soykırıma tepki olarak İsrail'in spor organizasyonlarından men edilmesi için çağrılar yapılırken, İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nde dün oynadıkları maçta, ölen İsrail vatandaşları için saygı duruşunda bulunulması dikkati çekti.

Fatih Erel  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Avrupa basketbolundan soykırımcı İsrail'e "saygı duruşu"

İstanbul

İsrail’in tüm spor organizasyonlarından men edilmesi yönünde küresel çapta çağrılar yapılırken, Avrupa Ligi’nde dün oynanan Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv basketbol karşılaşmasında 7 Ekim 2023’te hayatını kaybeden İsrail vatandaşları için saygı duruşunda bulunulması dikkati çekti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İsrail'e "saygı duruşu" izni verilmesinin ardından gözler, Gazze'deki soykırımın 2. yıldönümü haftasında oynanacak maçlarda saygı duruşuna izin verilip verilmeyeceğinde olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki yıl önce ölen İsrailliler için uluslararası bir organizasyondaki müsabakada saygı duruşunda bulunulurken, bu süre boyunca devamlı olarak Gazze'de soykırıma maruz kalanlar için ise saygı duruşu yapılmasına izin verilmiyor.

İki İsrailli takımın yer aldığı Avrupa Ligi'nde Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko da mücadele ediyor.

Avrupa basketbolu, Rusya'yı men ederken İsrail'e karşı sessiz kaldı

İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen FIBA ve Avrupa Ligi, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.

Avrupa Ligi, Rus kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı. İsrail kulüpleri ise Gazze'de soykırımın devam ettiği 2 yılda organizasyonda mücadele etmeyi sürdürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Niyazi Sayın için taziye mesajı
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Benzer haberler

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi

Avrupa basketbolundan soykırımcı İsrail'e "saygı duruşu"

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda alıkonulan 2 Fransız milletvekili serbest bırakıldı

Küresel Sumud Filosu'nun ABD'li aktivistleri, alıkonuldukları İsrail'de yaşadıkları muameleleri anlattı

Küresel Sumud Filosu'nun ABD'li aktivistleri, alıkonuldukları İsrail'de yaşadıkları muameleleri anlattı
İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü
Gazze'de ateşkes kalıcı olabilecek mi?

Gazze'de ateşkes kalıcı olabilecek mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet