Avrupa basketbolundan soykırımcı İsrail'e "saygı duruşu"
Gazze'deki soykırıma tepki olarak İsrail'in spor organizasyonlarından men edilmesi için çağrılar yapılırken, İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nde dün oynadıkları maçta, ölen İsrail vatandaşları için saygı duruşunda bulunulması dikkati çekti.
İstanbul
İsrail’in tüm spor organizasyonlarından men edilmesi yönünde küresel çapta çağrılar yapılırken, Avrupa Ligi’nde dün oynanan Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv basketbol karşılaşmasında 7 Ekim 2023’te hayatını kaybeden İsrail vatandaşları için saygı duruşunda bulunulması dikkati çekti.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İsrail'e "saygı duruşu" izni verilmesinin ardından gözler, Gazze'deki soykırımın 2. yıldönümü haftasında oynanacak maçlarda saygı duruşuna izin verilip verilmeyeceğinde olacak.
İki yıl önce ölen İsrailliler için uluslararası bir organizasyondaki müsabakada saygı duruşunda bulunulurken, bu süre boyunca devamlı olarak Gazze'de soykırıma maruz kalanlar için ise saygı duruşu yapılmasına izin verilmiyor.
İki İsrailli takımın yer aldığı Avrupa Ligi'nde Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko da mücadele ediyor.
Avrupa basketbolu, Rusya'yı men ederken İsrail'e karşı sessiz kaldı
İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen FIBA ve Avrupa Ligi, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.
Avrupa Ligi, Rus kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı. İsrail kulüpleri ise Gazze'de soykırımın devam ettiği 2 yılda organizasyonda mücadele etmeyi sürdürdü.