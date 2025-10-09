Dolar
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Gerçek barış başkalarının varlığını inkar ederek gerçekleşmez"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gerçek barış ve istikrarın başkalarının varlığını inkar ederek gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Gerçek barış başkalarının varlığını inkar ederek gerçekleşmez"

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki makamında Filistin-İsrail Barış İttifakı'ndan bir heyeti kabul etti.

Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu yineleyen Abbas, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve insani yardımların bölgeye girmesinin önemine işaret etti.

Gazze'de ateşkes için ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra arabulucu ülkeler Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin sarf ettiği çabaları takdir eden Abbas, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü nefret söylemlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İsrail hükümeti, Filistin halkına karşı nefret söylemini sürdürmenin yanı sıra Filistin'in vergi fonlarına el koyarak Filistin ulusal yönetimine bağlı kurumları zayıflatmaya devam ediyor."

İşgal altındaki Filistin topraklarında barış ve istikrarın sağlanması çabalarına değinen Abbas, "Gerçek barış, güvenlik ve istikrar, başkalarının varlığını veya ulusal haklarını inkar etmekle gerçekleşmez. Bizim amacımız da özgürlük, güvenlik, adalet ve güvenli bir yaşam hakkını sağlamaktır." dedi.

Dünya ülkelerinin Filistin'i devlet olarak tanıma yönünde aldıkları kararların İsrail aleyhinde atılan adımlar olmadığını söyleyen Abbas, bilakis bunların gerçek anlamda barış ve adaletin sağlanması yönünde atılan adımlar olduğunu ifade etti.

Bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin kalıcı güven ve istikrara kavuşacaklarını dile getiren Abbas, "İsrail'in de Filistin devletini tanıması durumunda çatışma biter ve kapsamlı barış gerçekleşmiş olur." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin-İsrail Barış İttifakı heyetini İsrail toplumu içinde adil barış için bir halk cephesi oluşturmaya davet etti.

Filistin-İsrail Barış İttifakı, Filistin devletinin kurulmasını ve barışı destekleyen İsrailli solcular ile Filistinlilerden oluşuyor.

