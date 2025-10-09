Netanyahu'nun ofisinden Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi çağrısı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi çağrısı yaptı.
Ankara
Başbakanlık Basın Ofisi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapay zekayla hazırlanmış bir fotoğraf yayımlandı.
Fotoğrafta, Trump'ın boynunda Nobel Barış Ödülü yazan büyük boyutlarda madalyonun asılı olduğu, Netanyahu'nun ise ABD Başkanı'nın yanında durduğu görülüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yapay zekayla hazırlanan fotoğrafın yer aldığı paylaşımda, "Nobel Barış Ödülü'nü Başkan Trump'a verin, onu hakediyor." ifadesine yer verildi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, benzer bir çağrıda bulunarak Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesini önermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.