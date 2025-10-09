Dolar
Dünya

Netanyahu'nun ofisinden Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi çağrısı yaptı.

Mustafa Deveci  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Netanyahu'nun ofisinden Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi çağrısı

Ankara

Başbakanlık Basın Ofisi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapay zekayla hazırlanmış bir fotoğraf yayımlandı.

Fotoğrafta, Trump'ın boynunda Nobel Barış Ödülü yazan büyük boyutlarda madalyonun asılı olduğu, Netanyahu'nun ise ABD Başkanı'nın yanında durduğu görülüyor.

Yapay zekayla hazırlanan fotoğrafın yer aldığı paylaşımda, "Nobel Barış Ödülü'nü Başkan Trump'a verin, onu hakediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, benzer bir çağrıda bulunarak Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesini önermişti.

