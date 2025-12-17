Dolar
Dünya

Papa, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a barış süreçlerinde "azim gösterilmesi" çağrısını yineledi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a bölgede devam eden farklı barış süreçlerinde azim gösterilmesi çağrısını yinelerken, insani yardım alanındaki çabaların yoğunlaştırılmasının aciliyetini vurguladı.

Barış Seçkin  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Papa, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a barış süreçlerinde "azim gösterilmesi" çağrısını yineledi

Vatikan

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bugün telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Papa'nın, Avustralya'nın Sydney kentinde 14 Aralık'taki terör saldırısı bağlamında antisemitizmi kesin bir şekilde kınadığı belirtildi.

Papa 14. Leo'nun Orta Doğu'daki barış sürecine de değindiği aktarılan açıklamada, "Papa, bölgede devam eden farklı barış süreçlerinde azim gösterilmesi çağrısını yineledi ve insani yardım alanındaki çabaların yoğunlaştırılması ve sürdürülmesinin aciliyetini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

