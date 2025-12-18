Dolar
Dünya

İsrail, Suriye’deki işgaline rağmen Şam yönetimiyle anlaşma arayışında olduğunu iddia etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye topraklarında sürdürdükleri işgale rağmen, Şam yönetimiyle "güvenlik temelli bir anlaşma arayışında olduklarını ve toprak elde etme hırsında olmadıklarını" ileri sürdü.

Burak Dağ  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
İsrail, Suriye’deki işgaline rağmen Şam yönetimiyle anlaşma arayışında olduğunu iddia etti

Kudüs

Bakan Saar, Dubai merkezli Suudi Arabistan kanalı El-Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, Şam ile Tel Aviv yönetimleri arasında varılacak bir “güvenlik düzenlemesinin” her iki taraf için de faydalı olabileceğini savundu.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesiyle başarıya ulaşan Suriye devrimine hava saldırıları ve ülkenin güneyindeki işgalini genişleterek karşılık veren İsrail’in Dışişleri Bakanı Saar, "Suriye'de hiçbir zaman toprak hırsımız olmadı, olsaydı daha fazla toprak alabilirdik.” ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun işgalini "Suriye topraklarının saldırılar için bir platform olarak kullanılmaması" gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışan Saar, İsrail'e yönelik sınır ötesi tehditleri önlemeye odaklandıklarını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sık sık Suriye’de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguluyor.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapıya saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Saar'dan ateşkese rağmen saldırdıkları Lübnan’la normalleşmeyi hedefledikleri iddiası

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail’in, 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen saldırılar düzenlediği Lübnan’la normalleşmeyi hedeflediğini ancak bunun için Hizbullah'ın "ortadan kaldırılmasını" şart olduğunu savundu.

Beyrut yönetimiyle olan anlaşmazlıklarının ”sınırlı ve çözülebilir” olduğunu iddia eden Saar, sık sık düzenledikleri saldırılara rağmen Lübnan’ın egemenliğini ihlal etmediklerini ileri sürdü.

İki yıl boyunca soykırıma varan saldırılar yürüttükleri Gazze Şeridi’ne de değinen Bakan Saar, mevcut ateşkesin sürmesi ve ilerletilmesini umduklarını ancak Hamas’ın askeri varlığının kalıcı çözümü engellediğini iddia etti.

