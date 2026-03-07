İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a karşı sahaya sürmeye çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki silahlı grupların mevzilerini füzelerle vurduğunu duyurdu.
İstanbul/Ankara/Doha
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzileri, bu sabah yerel saatle 04.30'da İran Devrim Muhafızları'na ait füze birliği tarafından üç noktadan vuruldu.
- İsrail'in Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından Tahran’da patlama sesleri duyuldu
- Hürmüz Boğazı riski Avrupa'yı yeni bir enerji krizinin eşiğine taşıyor
- İran Cumhurbaşkanı: Bize saldırı gelmediği sürece komşu ülkelerin vurulmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist ayrılıkçı grupların "İran'ın toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir girişimde bulunmaları halinde, İran'ın karşılığının ezici olacağı" belirtildi.
İran: Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduk
İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, İran Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı ve trafiğe kapalı olduğu yönündeki tekrarlanan uyarılarını dikkate almaksızın Boğaz'dan geçmeye çalışan "Prima" adlı bir petrol tankeri İHA tarafından vuruldu.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere dair şunları söylemişti:
"Hürmüz Boğazı'nda iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler. Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar.
Sadece iki bayrağın geçmesine izin verilmiyor. Amerikan bayrağı ve Siyonist bayrağı. Diğer ülkeler diledikleri bayrak altında geçebilirler."
ABD, üçüncü uçak gemisini İran'a saldırılar için bölgeye konuşlandırmaya hazırlanıyor
Fox News'un haberine göre, ABD, üçüncü bir uçak gemisini İran'a saldırıları için bölgeye konuşlandırmaya hazırlanıyor.
Hatteras Adası açıklarında hazırlıklarını tamamlayan "USS George H.W. Bush" uçak gemisinin, yakında Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması bekleniyor.
Onlarca saldırı uçağının konuşlandırıldığı uçak gemisinde, ayrıca güdümlü füze destroyerleri olacak.
ABD Donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" gemisi Kızıldeniz'de, "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.
Suudi Arabistan: Prens Sultan Hava Üssü’ne ve Şeybe Petrol Sahası'na İHA ve füze saldırıları engellendi
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, El-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellendiği belirtildi.
Ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na 21, başkent Riyad'ın doğusuna 2 İHA ile düzenlenen saldırılara da müdahale edildiği vurgulandı.
BAE: Hava savunma sistemleri İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı koyuyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellediği, savaş uçaklarının ise insansız hava aracı (İHA) ve seyir füzelerini etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise İHA ile seyir füzelerini imha etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.
Katar, hava savunma sistemlerinin füze saldırısını engellediğini duyurdu
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar’a yönelik füze saldırısının tespit edilerek durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin hava sahasını ve güvenliğini korumak için yüksek hazırlık seviyesinde görev yapmayı sürdürdüğü ifade edildi.
Saldırıya ilişkin detaylara yer verilmeyen açıklamada, güvenlik ve savunma birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.
Açıklama öncesi Katar’ın başkenti Doha’da siren sesleri duyulurken, ülkede yaşayanların cep telefonlarına “ulusal acil durum” uyarısı gönderilmişti.
Yetkililer tarafından gönderilen bildiride, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği belirtilerek vatandaşlar ve ülkede bulunanlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi.
ABD Başkanı Trump: "İyi bir iş çıkarmalı. ABD ve İsrail'e iyi davranmalı"
ABD Başkanı Donald Trump, CNN'e telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamalarda, İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'da yeni liderin belirlenmesinde etki sahibi olacağı görüşünü yineleyen Trump, "Bu çok kolay olacak. Venezuela'da olduğu gibi işleyecek." dedi.
Trump, İran'da dini bir lider seçeneğine açık olduğuna işaret ederek, "Bu kişinin kim olduğuna bağlı olarak olabilir. Dini liderlerle bir sorunum yok. Birçok dini liderle çalışıyorum ve onlar harika insanlar." diye konuştu.
Ülkeyi yönetecek kişinin adil olması gerektiğini belirten Trump, "İyi bir iş çıkarmalı. ABD ve İsrail'e iyi davranmalı. Orta Doğu'daki diğer ülkelere de iyi davranmalı, hepsi bizim ortaklarımız." yorumunu yaptı.
ABD, İsrail'e 151,8 milyon dolarlık silah satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'nin inceleme şartlarını kaldırmak için "acil durum" yetkisini kullanarak İsrail'e 151,8 milyon dolarlık olası silah satışı yapılmasına onay verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 151,8 milyon dolarlık olası satış; 12 bin BLU-110A/B genel amaçlı bomba gövdesi ile mühendislik, lojistik ve teknik destek hizmetlerini içeriyor.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu ürün ve hizmetlerin İsrail'e acil olarak satılmasının "ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları açısından gerekli olduğu" konusunda karar verdiği aktarılırken bu sebeple Silah İhracatı Kontrol Yasası uyarınca bu satış için ABD Kongresinin inceleme şartının uygulanmayacağı ifade edildi.
Olası satışın ana yüklenicisinin Texas merkezli Repkon USA şirketi olacağı kaydedilen açıklamada, bomba gövdelerinin bir kısmının mevcut stoklardan transfer edileceği belirtildi.
ABD-İsrail'in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.