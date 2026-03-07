Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,982.50
BTC/USDT
67,918.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 39 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine dünden bu yana düzenlediği hava saldırılarında en az 39 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
İsrail'in Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 39 kişi öldü

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, ülkenin doğu, güney ve başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Ülkenin doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlenen 10 hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Güneydeki Kalaviye beldesine düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ed-Duveyr beldesinde düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kefr Rumman beldesine yönelik saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mervaniye beldesi yakınlarında bir evi hedef alan İsrail saldırısında 1 kişi öldü.

Sayda kentindeki Makasid İslam Cemiyeti binasına düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsrail tarafından Toul beldesinde İmam Mehdi Camisi'nin hedef alındığı, saldırıda caminin ağır hasar gördüğü ve müezzinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kefr Tibnit beldesinde iki evin bombalanarak yıkıldığı, Cebşit beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

Beyrut'un güney banliyösünde (Dahiye) yer alan Cemus, Haret el-Hureyk, El-Hadas ve Burc el-Baracine bölgelerinin de hedef alındığı saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Lübnan'ın batısındaki Zehrulbeyder geçidinde bir aracı hedef alan saldırıda sürücünün yaralanmadan kurtulduğu ifade edildi.

Baalbek kenti yakınlarındaki Sayda ovasına düzenlenen saldırılarda ise 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki bir beldeye düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki bir beldeye düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dolandırıcılık yapan sanığa ve IBAN'ını kullandıran arkadaşına hapis cezası
Plastik poşet uygulamasıyla 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi
Ramazan ayının iki kez başlayacağı 2030'da 36 gün oruç tutulacak
Trafikte hız kuralları "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olarak sınıflandırıldı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası pazartesi başlıyor

Benzer haberler

Hürmüz krizi küresel enerji piyasalarını sarstı

Hürmüz krizi küresel enerji piyasalarını sarstı

İsrail'in Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 39 kişi öldü

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, kuvvet kullanma yasağının ihlali olarak değerlendiriliyor

Orta Doğu'daki kriz, veri merkezlerinin yeni stratejik hedefler haline geldiğini gösterdi

Orta Doğu'daki kriz, veri merkezlerinin yeni stratejik hedefler haline geldiğini gösterdi
İran Cumhurbaşkanı: Bize saldırı gelmediği sürece komşu ülkelerin vurulmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı

İran Cumhurbaşkanı: Bize saldırı gelmediği sürece komşu ülkelerin vurulmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet