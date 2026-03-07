Dolar
Dünya

Anketlere göre, Avrupalıların çoğunluğu ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına karşı

Avrupa’da yayımlanan son kamuoyu araştırmaları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına birçok ülkede kamuoyunun büyük ölçüde karşı çıktığını ortaya koydu.

Selen Valente Rasquinho  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Brüksel

İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’de yayımlanan son anketlere göre çoğunluk, askeri müdahaleye karşı çıkarken hükümetlerin temkinli veya tarafsız bir tutum benimsemesini destekliyor.

İspanya’da Madrid merkezli kamuoyu araştırma şirketi 40dB’nin El Pais gazetesi ve Cadena SER radyosu için yaptığı hızlı ankete göre katılımcıların yaklaşık yüzde 68’i ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını reddediyor.

Ankete göre halkın yüzde 57’si İspanya’nın ABD ve İsrail’e askeri destek vermeme kararını desteklerken yüzde 53’ü de ABD’nin İspanya’daki askeri üslerinin savaşla bağlantılı operasyonlarda kullanılmasına izin verilmemesini doğru buluyor.

Katılımcıların yüzde 42’si Başbakan Pedro Sanchez’in krizi yönetme biçimini onayladığını belirtirken yaklaşık yüzde 80’i çatışmaları yakından takip ettiğini ve gelişmelere dair en yaygın duygusunun endişe olduğunu ifade ediyor.

İtalya

İtalya’da Roma merkezli kamuoyu araştırma şirketi YouTrend’in Sky TG24 televizyon kanalı için yaptığı ankete göre de benzer bir tablo ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 56’sı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesine karşı olduğunu belirtirken merkez sağ seçmenlerin yüzde 57’sinin saldırıları desteklediği, geniş merkez sol seçmenlerin ise yüzde 79’unun buna karşı çıktığı görülüyor.

Katılımcıların yüzde 48’i İtalya hükümetinin tarafsız kalıp taraflar arasında arabuluculuk yapması gerektiğini düşünürken yüzde 29’u ise hükümetin saldırıları kınayarak derhal ateşkes çağrısı yapması gerektiğini savunuyor.

Almanya

Almanya’da kamu yayıncısı ARD tarafından yayımlanan yeni bir kamuoyu araştırmasında da kamuoyunda ABD ve İsrail’e yönelik güvenin düşük olduğu görülüyor.

Katılımcıların yüzde 58’i ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın haklı olmadığını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 75’i çatışmanın başka ülkelere yayılmasından endişe ederken ABD’ye güven oranının yüzde 15’e gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine indiği belirtiliyor.

Katılımcıların yüzde 17’si İsrail’i güvenilir bir ortak olarak görürken yüzde 85’i küresel siyasette artık “güçlünün haklı olduğu” bir düzenin hakim olduğunu düşünüyor.

İngiltere

İngiltere’de Londra merkezli araştırma ve veri analizi şirketi YouGov’un yaptığı anketler, kamuoyunda ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına yönelik desteğin sınırlı olduğunu gösteriyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılar başlatmasının ardından 2 Mart’ta yapılan ankete göre, Britanyalıların yüzde 49’u saldırılara karşı çıkarken yüzde 28’i destekliyor.

Katılımcıların önemli bir bölümü de ABD’nin İran’a yönelik saldırılar için İngiltere’deki Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait üsleri kullanmasına karşı çıkıyor. Şubat sonunda yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 58’i buna karşı olduğunu belirtirken 2 Mart’ta “yalnızca füze hedefleriyle sınırlı olması” şartı eklendiğinde bile karşı çıkanların oranı yüzde 50 olarak ölçüldü.

Araştırma ayrıca Britanyalıların yüzde 45’inin hükümetin ABD’nin İran’a yönelik saldırıları konusunda ne övgüde bulunması ne de kınama yapması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 47’si Başbakan Keir Starmer’ın ABD-İran gerilimine ilişkin tutumunu kötü yönettiğini düşünürken yüzde 34’ü ise iyi yönettiği görüşünü dile getirdi.

