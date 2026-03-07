İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.
Gazze/İstanbul
Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.
- İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti
- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 120'ye yükseldi
- Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'de ateşkese ve ramazana rağmen halkın acısının dinmediğini bildirdi
- İsrail'in uluslararası kuruluşların faaliyetini durdurduğu Gazze'de sağlık sektörü yeni bir krizle karşı karşıya
- Filistin'deki soykırımda öldürülen sporcuların sayısı 1000'i geçti
İsrail Deniz Kuvvetleri ise Gazze kıyılarına rastgele ateş açtı; topçu birlikleri bölgeyi bombaladı.
Gazze Şeridi'nin kuzeybatı bölgeleri de İsrail'in aralıklı topçu bombardımanına maruz kaldı.
Güneyde ise İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda anlaşmaya göre ordunun kontrolünde olan bölgelere hava saldırısı düzenledi.
İsrail Donanması, Han Yunus kıyılarına da ateş açtı. Topçu birlikleri kentin doğu bölgelerini bombaladı.
İsrail askerleri Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 2 kişiyi gözaltına aldı
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus'un doğusundaki Azmut köyü yakınlarında İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan bir Filistinli vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yerel kaynaklar İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı ile batısındaki El-Mahfiyye Mahallesi'nde bulunan bazı evlere baskın düzenlediğini aktardı.
Baskınlarda iki Filistinli genç gözaltına alındı.
Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırımın başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.
İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1120'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi
Sağlık yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki Ahmed Muhammed El-Kudra'nın Han Yunus'un merkezinde İsrail'in düzenlediği bir bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini, kızının ise ağır yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları İsrail'in Han Yunus'un merkezinde, ordunun kontrol ve konuşlanma bölgesinin dışında kalan bir alandaki tesisi füzeyle hedef aldığını belirtti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 123'e yükseldi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.
Açıklamada, son 48 saatte 3 Filistinlinin cenazesi ile 3 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 640 kişinin öldürüldüğü, 1707 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 123'e, yaralı sayısının 171 bin 805'e yükseldiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.