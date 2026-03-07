Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Cumhurbaşkanı: Bize saldırı gelmediği sürece komşu ülkelerin vurulmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurdu.

Tolga Akbaba, Ahmet Dursun  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
İran Cumhurbaşkanı: Bize saldırı gelmediği sürece komşu ülkelerin vurulmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı

Ankara

Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, ABD ve İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sivillerin, yetkililerin ve öğrencilerin hayatını kaybettiğine işaret eden Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı ülkelerini savunduklarını ifade etti.

"Saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diliyorum"

İran'ın misillemelerinde bazı komşu ülkelerdeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılara dair Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diliyorum. Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Silahlı Kuvvetlerimiz, topraklarımızı onur ve güçle savunmak için gerekeni yaptılar. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz."

İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra Anayasa'ya göre kurulan Geçici Liderlik Konseyi'nde bu yönde alınan kararı anlatan Pezeşkiyan, "Dün, Geçici Liderlik Konseyi'nde, onlardan bize saldırı gelmediği müddetçe komşu ülkelerin hedef alınmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı: Bize saldırı gelmediği sürece komşu ülkelerin vurulmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı

İran Cumhurbaşkanı: Bize saldırı gelmediği sürece komşu ülkelerin vurulmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı
