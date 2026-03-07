Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,976.50
BTC/USDT
67,882.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Dünya

Ankete göre ABD'de çoğunluk, İran'a yönelik saldırılara karşı çıkıyor

ABD'de yapılan ankete göre, ABD vatandaşlarının çoğunluğu, İran'a yönelik saldırılara karşı çıkıyor ve ABD Başkan Donald Trump'ın İran politikasına destek vermiyor.

Zeynep Katre Oran  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Ankete göre ABD'de çoğunluk, İran'a yönelik saldırılara karşı çıkıyor

Ankara

PBS News, NPR ve Marist tarafından yapılan ankete göre, ABD'lilerin yüzde 56'sı İran'a yönelik saldırılara karşı çıkarken, yüzde 44'ü bu adımı destekliyor.

Anket sonuçları ayrıca, Trump'ın ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimi yönetme biçiminin de kamuoyunda eleştirildiğini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ın krizi ele alış biçimini onaylamadığını belirtirken, yüzde 36'sı Trump'ın İran politikasını desteklediğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Washington Post (WP) gazetesinin 2 Mart'taki anketi de ABD'lilerin yüzde 47'sinin Washington'ın İran'a saldırıları durdurması gerektiğini düşündüğünü ortaya koymuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılaydan iftar sonrası kan bağışı daveti
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
İstanbul'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar yaptı

Benzer haberler

BAE: Hava savunma sistemleri İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı koyuyor

BAE: Hava savunma sistemleri İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı koyuyor

Ankete göre ABD'de çoğunluk, İran'a yönelik saldırılara karşı çıkıyor

ABD'nin en büyük uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" Kızıldeniz'e ulaştı

Trump silah üretim hızının artırılması için savunma şirketleriyle görüştü

Trump silah üretim hızının artırılması için savunma şirketleriyle görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü
ABD'den Körfez'de deniz ticareti için 20 milyar dolarlık reasürans planı

ABD'den Körfez'de deniz ticareti için 20 milyar dolarlık reasürans planı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet