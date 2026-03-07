Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan, Rusya'nın Karadeniz filosuna ait iki fırkateyne hasar verildiği iddiası

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne yaptığı saldırı sonucu Rus Karadeniz donanmasına ait "Admiral Essen" ve "Admiral Makarov" isimli iki fırkateynin hasar gördüğü ileri sürüldü.

Davit Kachkachishvili  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Ukrayna'dan, Rusya'nın Karadeniz filosuna ait iki fırkateyne hasar verildiği iddiası

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne yönelik 2 Mart'ta saldırı gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın Karadeniz donanmasına ait "Admiral Essen" ve "Admiral Makarov" adlı iki fırkateynin saldırıda hasar gördüğü iddia edilen açıklamada, "Hasarın boyutu netleştiriliyor. Rus işgalcilerin diğer gemilerine yönelik olası hasara ilişkin verilerin analizi de devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ettiği sürece Ukrayna'nın da Rusya'daki hedeflere saldırılar düzenlemeye devam edeceği kaydedildi.

