Dolar
42.72
Euro
50.27
Altın
4,335.42
ETH/USDT
2,978.40
BTC/USDT
89,326.00
BIST 100
11,286.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, işgal altındaki Suriye topraklarında kurduğu üssün yanına sahra hastanesi inşa ediyor

Suriye'nin Kuneytra iline bağlı Hader beldesindeki İsrail askeri üssünün yakınında bulunan Birleşmiş Milletlerin (BM) eski gözetleme noktasının bulunduğu alana bir sahra hastanesi kuruluyor.

Muhammed Karabacak, Faruk Hanedar  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
İsrail, işgal altındaki Suriye topraklarında kurduğu üssün yanına sahra hastanesi inşa ediyor Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Kudüs

İsrail Meclisindeki Likud Partisi milletvekillerinden Afif Abid'in desteğiyle, Suriye'nin Kuneytra iline bağlı Hader beldesindeki İsrail askeri üssünün yakınında bulunan Birleşmiş Milletlerin (BM) eski gözetleme noktasının bulunduğu alana bir sahra hastanesi kuruluyor.

Suriye'nin güneyinde yer alan Suveyda'daki Dürzi lideri Hikmet el-Hecri'ye yakınlığıyla bilinen Mahir Şerafeddin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in yaklaşık 3 milyon dolar değerinde bir sahra hastanesinin inşasına başladığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suriyeli kaynaklar, BM'nin eski gözlem üssünün bulunduğu noktada inşasına başlanan sahra hastanesinin, 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusu tarafından inşa edilen askeri üssün yakınında bulunduğunu kaydetti.

Sahra hastanesinin İsrail ordusunun desteği ve koruması altında kurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, AA'ya yaptığı açıklamada, Kuneytra'nın Hader beldesi yakınlarında BM'nin eski gözetleme üssünün bulunduğu yere bir sahra hastanesi kurulmasına ilişkin ilk planlamanın yapıldığını kabul etti, ancak resmi emrin verilmediğini ileri sürdü.

BM Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Hader beldesindeki üssünü, Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten sonra boşaltmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM'in "Geleceğe İşbaşı Projesi" 7. dönem mezunlarını verdi
Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi
CTE, "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" iddiasını yalanladı
ASKİ Genel Müdürü Akçay, başkentteki barajların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Baran'ın da aralarında bulunduğu heyeti kabul etti

Benzer haberler

İsrail, işgal altındaki Suriye topraklarında kurduğu üssün yanına sahra hastanesi inşa ediyor

İsrail, işgal altındaki Suriye topraklarında kurduğu üssün yanına sahra hastanesi inşa ediyor

Mossad Başkanı: İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz

Japonya'da kış konaklama tesisi, İsrailli şirketin rezervasyon talebini reddetti

Gazze'deki hükümet: Gazze'de soğuk havalar halkın yaşadığı "kırılgan şartları" ortaya çıkardı

Gazze'deki hükümet: Gazze'de soğuk havalar halkın yaşadığı "kırılgan şartları" ortaya çıkardı
ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı

ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
ABD yönetimi, seyahat yasağı bulunan ülkeler arasına Suriye ile Filistin'i de ekledi

ABD yönetimi, seyahat yasağı bulunan ülkeler arasına Suriye ile Filistin'i de ekledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet