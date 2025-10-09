Dolar
41.72
Euro
48.38
Altın
3,946.59
ETH/USDT
4,308.60
BTC/USDT
120,250.00
BIST 100
10,726.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa’da "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli ve Kıbrıs temalı yapımların tanıtım programında konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir’de “7. Dijital Ceo Liderler Zirvesi”nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

FKÖ: Filistin hükümeti, Gazze'deki saldırıların izlerini silmek için hazırlıklarını tamamladı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki saldırıların izlerini kaldırma ve yeniden imar için bir konferans düzenleme hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
FKÖ: Filistin hükümeti, Gazze'deki saldırıların izlerini silmek için hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Adana

FKÖ Yürütme Komitesi, işgal altındaki Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh liderliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yayımladı.

Toplantıda, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Türkiye, Katar ve Mısır temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen müzakerelerde sağlanan anlaşmanın ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin ulusal yönetimi ve hükümeti, Gazze Şeridi'nde savaş izlerini kaldırma çalışmaları için hazırlıklarını tamamladı. Gazze'de enkazları kaldırma ve zarar görenlere yardım ulaştırmanın yanı sıra yeniden imar için Mısır ile koordineli bir uluslararası konferans düzenlemeye de hazırlar."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistinli gruplar arasında kapsamlı ulusal diyalog sürecini başlatma yönünde Mısır'dan yapılan çağrının memnuniyetle karşılandığı açıklamada, işgal edilmiş Filistin toprakları ve halkının birliği için bunun hızlandırılması gereken bir konu olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması memnuniyetle karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra arabulucu ülkeler Mısır, Katar ve Türkiye'nin büyük çabalar sarf ettikleri vurgulanan açıklamada, sağlanan anlaşmanın tüm madde ve aşamalarıyla uygulanmasının beklendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliği Kafkasya'ya katkılar sağlamaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı

Benzer haberler

Hamas: İsrail her zamanki gibi anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalışıyor

Hamas: İsrail her zamanki gibi anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalışıyor

FKÖ: Filistin hükümeti, Gazze'deki saldırıların izlerini silmek için hazırlıklarını tamamladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Gerçek barış başkalarının varlığını inkar ederek gerçekleşmez"

UAD, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları hakkındaki danışma görüşünü 22 Ekim'de açıklayacak

UAD, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları hakkındaki danışma görüşünü 22 Ekim'de açıklayacak
Avrupa basketbolundan soykırımcı İsrail'e "saygı duruşu"

Avrupa basketbolundan soykırımcı İsrail'e "saygı duruşu"
Maldivler Devlet Başkanı, Filistin özgür olana kadar görevlerini tamamlamış sayılmayacaklarını belirtti

Maldivler Devlet Başkanı, Filistin özgür olana kadar görevlerini tamamlamış sayılmayacaklarını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet