Dolar
41.73
Euro
48.62
Altın
4,044.33
ETH/USDT
4,380.70
BTC/USDT
122,776.00
BIST 100
10,781.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”nde konuşuyor Filistinli gruplar, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi memnuniyetle karşıladı
logo
Gündem

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağışların ardından güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Talip Demirci  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

İlçede hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı 24 derece, nem oranı yüzde 41 ölçüldü. Güzel havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, özellikle İnceboğaz ve Akçagerme plajlarını tercih etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken, bazıları da şezlonglarda güneşlendi. Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, deniz manzarasında fotoğraf çekenler ve kumsalda vakit geçirenler renkli görüntüler oluşturdu.

Yağışlı ve serin geçen günlerin ardından güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen birçok kişi ise sahil kenarındaki yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaptı.

İlçe esnafı, güneşli hava sonrası artan hareketlilikten memnun olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Niyazi Sayın için taziye mesajı
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Benzer haberler

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Antalya ve Muğla'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Antalya'nın margaz üzümünde hasat mesaisi sürüyor

İBB plajlarında bu yıl 2 bin 840 kişi boğulmaktan kurtarıldı

İBB plajlarında bu yıl 2 bin 840 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Sörfte "Poyraz" rüzgarı esiyor

Sörfte "Poyraz" rüzgarı esiyor
Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor

Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet