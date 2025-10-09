İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı.
Ankara
Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bölgenin çeşitli noktalarına saldırılarına devam etti.
Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktaları hedef alan hava saldırılarında 3 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları da İsrail'in kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde çeşitli noktaları hedef alan saldırılarında 4 Filistinlinin yaralandığını, hedef alınan bölgelerden dumanların yükseldiğini söyledi.
Son 24 saatte 11 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 67 bin 194'e yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları kapsamında son 24 saatte hastanelere 11 ölü ve 49 yaralının ulaştığı belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 598 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 849 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 615'e, yaralananların sayısının da 19 bin 177'ye çıktığı aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 194'e, yaralı sayısı 169 bin 890'a yükseldiği ifade edildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenleyip bazı Filistinlileri gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kent ve beldelerine baskınlar düzenleyerek kimi Filistinlileri gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin baskınları Nablus kenti, Tamun beldesi, Tubas kentinin güneyindeki Faria Mülteci Kampı, Cenin'in güneyindeki Kabata beldesi ve Beytullahim kentinde yoğunlaştı.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde kuzeydeki Tubas kentinden çekildikten kısa bir süre sonra Tamun beldesi ile Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Askerler, evlerde arama yaptı ve bazı Filistinlileri, el koyduğu bir evde sorguladı.
Tamun beldesindeki bazı yollar da buldozerlerle tahrip edildi, bazılarında kurulan toprak bariyerlerle geçişler engellendi.
Nablus'ta ise bazı mahallelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, evlere girdi ve en az 3 Filistinliyi alıkoydu.
İsrail askerleri, Beytullahim kentinden de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.