Dolar
41.60
Euro
48.85
Altın
3,844.98
ETH/USDT
4,401.00
BTC/USDT
119,261.00
BIST 100
11,084.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (02 Ekim 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
60 saniyede ekonomide bugün (02 Ekim 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi
"Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatı Konya'da icra ediliyor
Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne altın madalya
Bakan Göktaş: Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımızı 85 milyon vatandaşımızın ortak evladı olarak görüyoruz

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (02 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (01 Ekim 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (29 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (29 Eylül 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (26 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Eylül 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (25 Eylül 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Eylül 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet