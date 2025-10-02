60 saniyede ekonomide bugün (02 Ekim 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mali disiplin mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 2, 2025
🚢En yüksek eylül ayı ihracatı
📈Merkez Bankası rezervlerinde rekor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/a54tLssa1L